انت الان تتابع خبر خناقة سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن.. تفاصيل كتيرة عنها وعن المشادة الكلامية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي محمد شبانة بالكشف عن خناقة سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن نجم الفريق الأول في النادي الأهلي، وهذا بعد قرار وضعه على قائمة الانتظار في الفترة الأخيرة، وأشار لوجوده مشادة كلامية حادة بين كلاً منهم وتوقيع عقوبة كبيرة عليهم.

وقال محمد شبانة خلال العديد من التصريحات التليفزيونية لبرنامجه “بوكس تو بوكس” على قناة إي تي سي الفضائية، للاعب الأهلي طلب منحة استغناء خاص به، وذلك لرغبته في أن يرحل بشكل مجاني واختيار الواجهة الخاصة به القادمة، ورفض تماماً، أن يرحل على سبيل الإعارة أو الدخول في بعض الصفقات التبادلية بينهم.

وتحدث شبانة قائلاً أن مدير الكرة وقع غرامة على اللاعب وهو الذي رفض الالتزام باليوم الكامل داخل الفريق، وذلك لأنه يريد الرحيل ولا يعامل مع القرار كموظف ويكتفي فقط بالمران، وهذا بغرض الانضمام إلى أي فريق قبل غلق باب القيد.