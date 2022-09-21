انت الان تتابع خبر رسمياً.. تعليق دونجا على انتقاله إلى الزمالك: الحلم تحول لحقيقة كان الاختيار الأول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار تعليق دونجا على انتقاله إلى الزمالك حالة من السعادة الكبيرة لكل من حوله، وذلك لأنه عبر عن سعادته الشديدة بعد إعلان انضمامه بشكل رسمي لصفوف الأبيض، وهذا أثناء فترة الانتقالات الصيفية التي يتم إجرائها حالياً.

تعاقد الزمالك مع دونجا

وكتب دونجا تعليق على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلاً “حلم تحول إلى حقيقة دائمًا كان الزمالك الاختيار الأول والآن لا خيار سوى الدفاع عن ألوان الزمالك وإسعاد الجماهير الأعظم في مصر”.

وأعلن الزمالك بشكل رسمي تعاقده مع نبيل عماد دونجا وهو قادم من بيراميدز، ويصبح لاعب في الأبيض إلى موسم قاد، ونشر الأبيض من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك قائلاً “الزمالك يختار من يختاره؛ من قرر أن يلعب من أجل الشعار.. رحبوا معنا بلاعبنا الجديد نبيل عماد دونجا”.