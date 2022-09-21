انت الان تتابع خبر موعد مباراة منتخب مصر أمام النيجر.. خليك عارفها والقنوات الناقلة لمشاهدتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينقب في الوقت الحالي كل عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة منتخب مصر أمام النيجر والقنوات الناقلة لها، وسوف يخوض الفراعنة المباراة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا وهو الذي تولي المهمة من شهرين خلفاً لـ إيهاب جلال.

موعد مباراة منتخب مصر أمام النيجروحرص الجهاز الفني للمنتخب المصري على تحديد يوم مباراة مصر والنيجر يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 أمام النيجر، وسوف تنطلق سافرة المباراة الساعة الـ 6 مساءاً على ملعب استاد الإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري

ومن المرجح أن تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت بنقل المباراة على الهواء بشكل مباشر، وذلك لأنها تنقل المباراة بشكل حصري لكل مباريات المنتخبات الوطنية بجميع مراحلها، ويستعد لوديتي النيجر وليبيريا التي من المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الحالي.