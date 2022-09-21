عاقبت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، المدير الفني لروما، جوزيه مورينيو، ومدرب لاتسيو، ماوريسيو ساري بعد نهاية مباريات الجولة السابعة من "الكالتشيو".
وقررت رابطة الدوري إيقاف مورينيو مباراة واحدة، ما يعني غيابه عن لقاء روما وفريقه السابق إنتر في ميلانو.
وقالت الرابطة إنها عاقبت مورينيو بسبب "دخوله أرضية الملعب في الدقيقة 11" من المباراة التي خسرها روما الأحد على أرضه ضد أتالانتا 0-1، و"دخوله في مشادة مع لاعب من الفريق الخصم".
كما تم إيقاف ماوريسيو ساري لمباراة واحدة، بسبب تكرار البطاقات الصفراء، وكذلك مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر، بعد حصوله على 5 إنذارات.
وتقرر تغريم نادي ميلان 15 ألف يورو، بسبب قيام جماهيره، بإطلاق هتافات تمييز إقليمي تجاه نابولي خلال مباراة الفريقين.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابطة الدوري الإيطالي تعاقب مورينيو وساري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.