نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Ahly VS Ittihad of Monastir موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا 2022 “ذهاب وإياب” والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري حيث يترقب متابعي وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء مصر والقارة الأفريقية المباراة القوية التي يخوضها النادي الأهلي ضمن منافسات دور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة 2022، فمن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي المصري مع نظيره فريق الاتحاد المنستيري التونسي، وهو الفريق التونسي الذي قد تأهل رسميا إلى الدور الرئيسي في القطرية بعدما تمكن من الفوز على الجيش الرواندي في الدوري التمهيدي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، والذي قد خسر في مباراة الإياب بهدف نظيف، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا 2022.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا 2022

وقد تم تحديد موعد انطلاق مباراة الذهاب التي تجمع بين الاتحاد المنستيري والأهلي المصري في إطار منافسات دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، والتي تقام رسميا يوم 7 من شهر أكتوبر المقبل، والتي تقام في تونس، فيما يتم إقامة مباراة الإياب بين الفريقين في مصر يوم 14 من الشهر نفسه في القاهرة، ومن المقرر أن يصعد الفائز من مجموع المباراتين رسميا لكي يتم المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هذه النسخة 2022.

مباراة الذهاب: بين الاتحاد المنستيري والأهلي في تونس يوم 7 أكتوبر 2022 مباراة إياب: الأهلي والاتحاد المنستيري في مصر يوم 14 أكتوبر 2022

القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يتم نقل كلا مباراتي الذهاب والإياب التي تجمع بين النادي الأهلي المصري ونظيره فريق الاتحاد المنستيري في منافسات دور ال32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة من خلال شاشة قنوات بي إن سبورت الفضائية القطرية، والتي قد أعلنت رسميا حصولها على حقوق نقل كافة مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا هذه النسخة الجديدة 2022 حصريا في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا.

تردد القناة الناقلة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

تردد القناة 11861.

معامل الاستقطاب رأسي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

قائمة تشكيل الأهلي المتوقعة