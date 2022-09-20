أنس جابر تحافظ على مركزها الثاني عالمياً

أنس جابر تحافظ على مركزها الثاني عالمياًحافظت التونسية أُنس جابر على مركزها الثاني بالتصنيف العالمي للاعبات التنس الصادر الليلة الماضية، برصيد 5090 نقطة وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يأتي ذلك بعد خوضها نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، رابع البطولات الكبرى بموسم التنس الأسبوع الماضي، والذي خسرته أمام البولندية إيجا شفيونتيك المتوجة باللقب.

ويشار إلى أن أُنس وصلت لهذا المركز خلال العام الجاري وهو أفضل تصنيف تصل له لاعبة أفريقية وعربية في التاريخ.

وواصلت البولندية إيجا شفيونتيك صدارتها للتصنيف برصيد 10365 نقطة، فيما حلّت الإستونية أنيت كونتافيت في المركز الثالث برصيد 4300 نقطة ثم الإسبانية باولا بادوسا برصيد 3980 نقطة.

وحافظت الأمريكية جيسيكا بيجولا على مركزها الخامس برصيد 3501 نقطة، تليها اليونانية ماريا ساكارى برصيد 3480 نقطة، ثم البيلاروسية ألينا سابالينكا برصيد 3460 نقطة.

وجاءت الأمريكية كوكو جواف في المركز الثامن برصيد 3047 نقطة تليها الرومانية سيمونا هاليب 3025 نقطة وأخيرًا الفرنسية كارولين جارسيا برصيد 2930 نقطة.