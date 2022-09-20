دينيي ينضم إلى لائحة مصابي منتخب فرنسا

انضم الظهير الأيسر لنادي أستون فيلا الإنجليزي، لوكاس دينيي، إلى قائمة المصابين في منتخب فرنسا الذي يستعد لمواجهة النمسا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن دينيي "تعرض لكدمة في الكاحل الأيمن ولن يستطيع المشاركة في المباراتين ضد النمسا الخميس وضد الدنمارك الأحد".

وكان دينيي انضم إلى معسكر المنتخب الفرنسي في مقر التدريبات في كليرفونتين، أمس الاثنين، علما بأنه حل في اللحظة الأخيرة بديلا لمدافع بايرن ميونيخ، ثيو هرنانديز، المصاب في فخذه.

ويعاني المنتخب الفرنسي من إصابات عدة في صفوفه، حيث سيضطر مدربه، ديدييه ديشان، إلى خوض مواجهتي النمسا والدنمارك في غياب قائد الفريق، حارس توتنهام الإنجليزي، هوغو لوريس، ولاعب الوسط المؤثر بول بوغبا، الذي خضع لعملية جراحية في ركبته، بالإضافة إلى غياب بريسنيل كيمبيبي، ونغولو كانتي، ولوكاس هرنانديز، وكينغسلي كومان، وكريم بنزيما، وأدريان رابيو، وإبراهيما كوناتي.



ويتذيل منتخب "الديوك" ترتيب المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، مع نقطتين فقط من تعادلين وهزيمتين، فيما تتصدر الدنمارك مع 9 نقاط أمام كرواتيا (7 نقاط) والنمسا (4).

يذكر أن المنتخب الفرنسي فقد لقبه في دوري الأمم الأوروبية، لكنه يريد تحاشي السقوط إلى المستوى الثاني في هذه المسابقة التي انطلقت عام 2018 لتحل بدلا من المباريات الدولية الودية للمنتخبات الوطنية.

المصدر: وكالات

