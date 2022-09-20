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عمر شويل - جدة ما هي الفرق الفائزة بالدوري الإنجليزي أكثر من مرة؟؟ في عام 1992، حل الدوري الإنجليزي الممتاز محل القسم الأول الإنجليزي القديم الذي تأسس عام 1888 واستمر حتى عام 1992، حيث توجت سبعة أندية منذ 29 عامًا من وجودها.

النادي الذي حصل على أكبر عدد من ألقاب الدرجة الأولى، أي قبل تغيير علامته التجارية، هو ليفربول، الذي كان لديه 18 لقب، يليه أرسنال في 10، وإيفرتون في 9. مع مانشستر يونايتد وأستون فيلا كلاهما في 7 ألقاب. وكان ليدز يونايتد آخر نادٍ يفوز بها قبل أن تتخذ المنافسة طرقها الجديدة.

مانشستر يهيمن على ألقاب الدوري الإنجليزي

منذ أن أصبح القسم الأول الإنجليزي القديم الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1992 ، رفعت سبعة أندية مختلفة الكأس خلال الـ 29 عامًا الماضية. كان أول ناد يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز هو مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون الذي فاز بالمسابقة الافتتاحية المكونة من 22 فريقًا في عام 1993 قبل مباراتين متبقيتين، لينهي الموسم بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، أستون فيلا.

قمصان الدوري الإنجليزي الممتاز 1994/1995

دافع يونايتد عن الكأس بنجاح، حيث أنهى ست نقاط على بلاكبيرن روفرز، الذي تفوق على حامل اللقب في العام التالي في يوم نهائي مؤثر على الرغم من الخسارة أمام ليفربول على ملعب آنفيلد.

عاد يونايتد إلى منصة التتويج بألقاب متتالية في 1995و 1996 قبل أن يصبح آرسنال ثالث فريق يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1998، وهو أول ألقابه الثلاثة. مرة أخرى كانت النهاية قريبة، فقد أضاع يونايتد نقطة واحدة فقط كما حدث قبل ثلاث سنوات. أكد يونايتد هيمنته في الدوري المحلي بفوزه بها للمواسم الثلاثة المقبلة على التوالي. بحلول الوقت الذي كان فيه الدوري الإنجليزي يبلغ من العمر 10 سنوات، كان مان يونايتد قد فاز به سبع مرات.

كان آخر انتصار ليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2013. وقد تولى جيرانهم مانشستر سيتي المسؤولية من حيث توقفوا، بعد أن حطموا ستة ألقاب منذ أول مرة في 2011-2-12. جنبًا إلى جنب مع الآخرين، لا يزال أمام الأبطال المتوجين حديثًا طريق طويل للحاق بالنادي الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 لقبًا.

ألقاب الدوري الإنجليزي