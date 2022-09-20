محمد صلاح أفضل هداف عربي في تاريخ الدوري الإيطالي

محمد صلاح أفضل هداف عربي في تاريخ الدوري الإيطاليشهدت الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023 سقوط الكبار، وفي المقدمة فريق إنتر ميلان، الذي تلقي الهزيمة أمام نظيره أودينيزي بثلاثية دون رد، بالإضافة إلى سقوط يوفنتوس أمام منافسه مونزا بهدف نظيف، وميلان أمام نابولي بثنائية مقابل هدف.

وبالنظر إلى المشاركات العربية في البطولة الإيطالية، نجد أن محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي الحالي، ما زال متصدرًا قائمة أفضل الهدافين العرب، بعدما سجل 35 هدفاً في الدوري الإيطالي بقميصي روما وفيورنتينا خلال عامي 2015 و2016، بواقع 6 أهداف مع الفيولا و29 بقميص الجيالوروسي.

بينما في المركز الثاني يتأتي المغربي مهدي بن عطية برصيد 14 هدفًا، 6 مع أودينيزي و5 بقميص روما، بالإضافة إلى 3 مع يوفنتوس، وفي المركز الثالث يتواجد الجزائري عبدالقادر غزال، لاعب سيينا وباري وتشيزينيا السابق، برصيد 13 هدفا، بواقع 11 مع سيينا وهدفين مع باري.

ويتواجد في المركز ذاته المغربي حسين خرجة برصيد 13 هدفًا، بواقع هدف مع روما، و8 مع سيينا، و3 مع جنوي، وهدف وحيد رفقة إنتر ميلان.

وفي المركز الخامس يتواجد المغربي عمر القادوري، لاعب إمبولي ونابولي وبريشيا السابق، وباوك اليوناني الحالي، برصيد 12 هدفا، بواقع هدف مع نابولي و8 مع تورينو، و3 رفقة إمبولي.

ويتصدر ماركو أرناوتوفيتش، لاعب بولونيا، جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 6 أهداف، ويلحق به تشيرو إيموبيلي، لاعب لاتشيو، في المركز الثاني بـ5 أهداف.