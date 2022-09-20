نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «تجربة قوية».. موعد مباراة قطر وكرواتيا الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة قطر وكرواتيا ، في إطار الاستعدادات الأخيرة لخوض نهائيات كأس العالم 2022 ، التي تنظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط بضيافة عربية تاريخية، يلتقي مساء اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، منتخبا كرواتيا الأولمبي مع المنتخب القطري الأول لكرة القدم ، في تجربة قوية وهامة للعنابي، الذي يتحضر لتقديم مستوىً مميز، يليق بكرة القدم العربية والخليجية بشكل خاص، لاسيما بالنسبة للفريق الحاصل على لقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا 2019 ، والذي يستعد لتدشين مشاركته الأولى في المونديال .

قبل كل شيء ، نستعرض فيما يلي كافة التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة قطر وكرواتيا والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى آخر استعدادات المنتخبين لخوض غمار نهائيات مونديال قطر 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات قطر وكرواتيا .

مباراة قطر وكرواتيا

مواجهة قوية ومرتقبة إذن، في إطار استعدادات المنتخبات المشاركة في FIFA World Cup Qatar 2022™ .

تجمع مساء الثلاثاء منتخبا كرواتيا وقطر .

حيثما يسعى العنابي كما أسلفنا، لاستغلال الحدث الأقوى على وجه الكرة الأرضية، في تقديم مستوىً مشرف لكرة القدم العربية.

ساعيًا للوصول إلى أبعد نقطة في مشاركة أولى وتاريخية بالمونديال.

بينما يأمل المنتخب الكراوتي – المشارك بالصف الثاني في قمة الثلاثاء – في تكرار إنجاز كأس العالم 2018 على الأقل.

وذلك بعدما بلغ النهائي الكبير، قبل الخسارة أمام المنتخب الفرنسي صاحب الخبرة (2-4).

المنتخب القطري

مع مستضيف النسخة الجديدة من نهائيات كأس العالم 2022 ، منتخب قطر لكرة القدم ، نستهل تغطيتنا.

والذي يخوض مواجهته الودية العاشرة، منذ مارس الماضي، استعدادًا للمونديال الكبير.

حيثما واجه أندية ومنتخبات، لها ثقلها على الساحة العالمية، وتمكن إجمالًا من تحقيق نتائج طيبة.

فقد تغلب على بلغاريا وغانا بنتيجة واحدة (2-1).

كما فاز على بارتيزان دومانيزا الصربي بثنائية نظيفة.

إلا أن العنابي تعادل سلبيًا (0-0) في 4 مباريات مع منتخب سلوفينيا، وأندية ريال مايوركا الإسباني ولاتسيو وفيورنتينا الإيطالي.

إضافة إلى تعادلين إيجابيين مع منتخبي المغرب (2-2) وجامايكا (1-1).

بصفة عامة ، يحتل Qatar national football team المرتبة رقم 48 عالميًا.

متقدمًا بمركز واحد عن آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وفق ما تم إعلانه في أغسطس الماضي.

وكان الترتيب الأفضل للعنابي باحتلاله المركز الـ42 عالميًا في أغسطس أيضًا ولكن عام 2021.

بينما كان أسوأ ترتيب هو الـ113، وهو ما حدث في نوفمبر 2010.

على الصعيد التاريخي، تأسس المنتخب القطري عام 1960 قبل أن ينضم إلى الفيفا بعدها بـ10 سنوات.

أفضل إنجازاته، كانت الفوز ببطولة كأس آسيا 2019 التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعد الفوز على المنتخب الياباني العريق في النهائي (3-1)، وذلك من أصل إجمالي 10 مشاركات.

علاوة على إحراز لقب بطولة كأس الخليج العربي “خليجي” 3 مرات.

وذلك في أعوام 1992، و2004 (على حساب عمان بعد الفوز بركلات الترجيح (5-4) إثر انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، و2014 (من أمام السعودية بالفوز في النهائي (2-1)).

ومؤخرًا، حاز المنتخب القطري المركز الثالث في كأس العرب 2021 التي أقيمت على أرضه.

بعدما فاز بركلات الترجيح على الفراعنة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

المنتخب الكرواتي

من جهة أخرى، يدخل منتخب كرواتيا لكرة القدم مواجهة الثلاثاء، مشاركًا بالصف الثاني (الأولمبي).

وذلك نتيجة لمشاركة المنتخب الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية في موسمها الثالث.

تحضيرًا أيضًا للنهائيات المونديالية 2022.

وعلى غرار العنابي، فقد خاض المنتخب الكراوتي منذ مارس الماضي، 6 لقاءات.

حيثما فاز في 3 مباريات على بلغاريا (2-1) والدانمارك وفرنسا بنتيجة واحدة (1-0).

كما تعادل إيجابيًا وبنفس النتيجة مع سلوفينيا وفرنسا (1-1).

بينما تلقى خسارة قاسية أمام النمسا (0-3) على ملعبه ووسط جمهوره!.

من جهة أخرى ، يحتل Croatia national football team المركز الـ15 عالميًا.

وذلك بحسب التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أغسطس الماضي.

فيما كان الترتيب الأفضل للمنتخب الملقب بـ”فاتريني” أي الحارقين أو الناريين، هو المركز الثالث.

وهو ما حصل عليه في يناير 1999.

بينما كان الترتيب الأسوأ للكرواتيين في مارس عام 1994.

حين حل في المرتبة الـ125 عالميًا.

هذا، وقد تم تأسيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عام 1912 ، قبل أن ينضم إلى الفيفا عام 1992.

قبل استقلال المنتخب الكرواتي والذي كان جزءًا من منتخب يوغوسلافيا حتى عام 1991 .

على صعيد الإنجازات التاريخية، شاركت كرواتيا 5 مرات من قبل في بطولة كأس العالم.

كان نصيبها بلوغ النهائي واحتلال المركز الثاني في النسخة الأخيرة من مونديال روسيا 2018.

قبل كذلك، حل في المركز الثالث في مونديال فرنسا 1998 “مشاركة أولى”.

بعد أن فاز على المنتخب الهولندي (2-1).

كما شارك في 6 نسخ من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو”.

كانت أفضل إنجازاته بلوغ دور ربع النهائي في عامي 1996 و2008.

تاريخ مواجهات قطر وكرواتيا

على صعيد المواجهات بين Qatar vs Croatia ، فإن المصادر تكاد تكون شحيحة للغاية في رصد عدد اللقاءات.

إلا أننا في “ثقفني”، تمكن من رصد مواجهتين جمعت المنتخبين الكبيرين.

الأولى كانت في 8 أكتوبر 2009 ، وتمكن حينها المنتخب الكراوتي من الفوز (3-2).

قبل أن يتمكن العنابي من الثأر في مواجهته ضد الكروات “للمحليين” في 30 يونيو 2021 بنتيجة (3-1).

كما رصدنا لقاء آخر، لكن غير معلوم تاريخه، فاز المنتخب الكرواتي بنتيجته (2-1).

موعد مباراة قطر وكرواتيا والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة المواجهة القطرية الكرواتية الهامة ، مساء الثلاثاء، عند الساعة الثامنة مساءً ( 8:00 م ) بتوقيت الإمارات، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية وقطر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة قطر وكرواتيا ، فلم يعلن أيًا من الاتحادين القطري ( QFA ) أو الكراوتي ( HNS ) عن طاقم تحكيم اللقاء.

سوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت أو قنوات الكأس “على الأرجح” بتغطية أحداث المواجهة القوية.

وبشأن معلق مباراة قطر وكراوتيا ، فلم تكشف beIN SPORTS حتى كتابة تلك السطور عن معلقي اللقاء بعد.

الخاتمة

في الختام ، نكون قد استعرضنا سويًا كافة التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة كرواتيا وقطر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى استعدادات المنتخبين لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2022 ، إلى جانب تاريخ المشاركات والإنجازات ، وأخيرًا تاريخ مواجهات كرواتيا وقطر .