نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبتروجيت || مُتابعة المباراة على النايل سات بجودة عالية HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبتروجيت، والتي ستبث فعاليات مباراة نادي القرن الإفريقي “النادي الأهلي” ونادي بتروجيت الرياضي، والتي من المقرر أن تكون غداً الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022، وستقام فعاليات المباراة على ملعب مختار التتش، وذلك لحساب اللقاءات الخاصة بالجولة التحضيرية لإنطلاقة الموسم الكروي الجديد، وينتظر جماهير النادي الأهلي العودة النارية للنادي خصوصاً بعد انضمام المدير الفني السويسري الجديد، وانضمام العديد من الصفقات الجديدة من اللاعبين للنادي.

موعد مباراة الاهلى وبتروجيت

عبر القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وبتروجيت خلال الغد يستعد المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مارسيل كولر السويسري، والطاقم الفني المساعد، لإنطلاق فعاليات الموسم الكروي الجديد 2022-2023، وذلك بعد خروج الفريق خالي الوفاق الموسم الماضي بعد عدم حصوله على لقب بطل الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي وذلك لصالح المنافس الأبيض نادي الزمالك، كما خسر في مباراة بطولة كأس مصر 2020-2021، لصالح نادي الزمالك في المباراة النهائية.

ويتمنى كولر ظهور اللاعبين بمستوى مميز بالأخص قبل مواجهته النارية التي يخوضها في إفتتاحية مباريات الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي خسر فيها النادي الأهلي الموسم الماضي لصالح نادي الوداد المغربي، بهزيمة هدفين مقابل لا شئ على ملعب محمد الخامس في كازبلانكا، ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات المباراة بين الأهلي وبتروجيت غداً الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والسابقة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيتم خلال المباراة اجراء تجارب أداء للصفقات الجديدة، والتي أبرزها مصطفى سعد ميسي والبرازيلي برونو سافيو.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبتروجيت

من المقرر أن تكون من ضمن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبتروجيت قناة النادي الأهلى الرسمية والتي تبث عبر الأقمار الصناعية الفضائية، لنقل مواجهات وفعاليات القلعة الحمراء على المستوى الرياضي والاجتماعي والخدمي، والتي من المقرر أن تبث غداً الأربعاء 21 سبتمبر 2022 مباراة الاهلى وبتروجيت، ويمكن ضبط تردد القناة من خلال أجهزة الاستقبال الخاصة بكم من خلال التالي: