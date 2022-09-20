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عمر شويل - جدة بوهلي رئيس تشيلسي يشكك في القرار بمصير تشواميني ريال مدريد. فلا يزال رئيس تشيلسي في حيرة من أمره بشأن توقيع سايل في عام 2021. وكان فريق الدوري الإنجليزي الممتاز لديه خيار تشوماميني بدلا منه. دولياً ظهر تشواميني لأول مرة في تصفيات كأس العالم لعام 2022 . وكان في مبارة ضد البوسنة والهرسك، حيث حل محل توماس ليمار في الدقيقة الـ 46. و سجل تشوميني الهدف الأول له وللمنتخب في 25 مارس عام 2022، وذلك في مبارة ودية مع ساحل العاج. أعلن الناديان في 11 يونيو 2022، أن تشوميني سينتقل إلى ريال مدريد بداية من 1 يوليو 2022 من خلال توقيع عقد مدته ست سنوات.

أوريلين تشواميني

ساعد تشواميني ريال مدريد في الفوز بالديربي مدريد يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 بتمريرة حاسمة إلى رودريجو التي أدت إلى إحراز الهدف الافتتاحي لفريقه. فقد استغل ريال مدريد الفرصة الأولى في المباراة عندما قام رودريجو بمنع الكرة من الوصول إلى الشباك بعد أن وجهها أوريلين تشواميني له بتمريره مذهلة. ووفقًا لمنافذ لندن، فوتبول لندن، كان لدى تشيلسي خيار التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي في صيف عام 2021.

بعد عدة سنوات من الاتصال مع تشواميني ووكلاؤه، احتاج البلوز( اللقب الذي يحب مشجعو نادي “تشيلسي” الإنجليزي مناداة لاعبي الفريق به، وهو يعني “الزُرق” أو أصحاب اللون الأزرق، نسبة إلى اللون الرسمي والعريق لقمصان النادي) إلى إضافة جديدة إلى خط الوسط وفكروا في لاعب موناكو آنذاك. وقد بلغت قيمته 70 مليون يورو.

فشل انتقال سايل إلى تشيلسي

ومع ذلك، لم يكن التسلسل الهرمي في ستامفورد مقتنعًا بأن تشوميني يمكن أن يكون له تأثير فوري على توماس توخيل، لذلك انتهى بهم الأمر إلى اختيار سايل. وصل الإسباني على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد بخيار شراء قيمته 35 مليون يورو. لكنه لم يتدرب أبدًا وكان أداؤه أسوأ بكثير مما كان متوقعًا. لذلك، بعد مرور عام، قد اقترب انتهاء عقود كانتيو وجورجينيو، وذلك في عام 2023. ويعقد مجلس إدارة تشيلسي الجديد مناقشات الآن بشأن معضلة خط الوسط.

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