موعد مباراة الاهلي وبتروجيت القادمة والقنوات الناقلة للمباراة مجاناً

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عمر شويل - جدة موعد مباراة الاهلي وبتروجيت، يستعد النادى الاهلى لمباراته القادمة مع فريق بتروجيت وذلك ضمن استعدادات الموسم الجديد 2022-2023، ويستعد الاهلى لموسم جديد بالعديد من المباريات فى الدورى المصرى وكأس مصر وكأس السوبر وايضا دورى ابطال افريقيا، وذلك بقيادة المدير الفنى الجديد السويسرى كولر، وتعتبر مباراة الأهلي ضد مع فريق بتروجت ضمن لقاءات الأهلي الودية.

موعد مباراة الاهلي وبتروجيت

يزداد البحث على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى عن موعد مباراة الاهلي وبتروجيت القادمة، فيرغب عدد كبير من جماهير الكرة المصرية فى معرفة موعد المبارة وذلك لانها اولى مباريات النادى الاهلى استعدادا لموسم جديد 2022_2023، حيث يواجه النادى الاهلى فريق بتروجيت يوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا حسب توقيت جهورية مصر العربية ، والساعة الخامسة مساءا حسب توقيق المملكة العربية السعودية وقطر وفلسطين والعراق، والساعة السادسة مساءا حسب توقيت دولة الامارات وعمان.

بقيادة المدير الفنى الجديد السويسرى مارسيل كولر ، حيث طلب المدير الفنى الجديد للاهلى خوض ثلاث مباريات ودية هذا الشهر وتم الاستجابة على الفور له ويقابل بالفعل الاهلى فريق بتروجيت يوم الاربعاء ثم بعد ذلك يوم 25 سبتمبر يقابل النادى الاهلى فريق اسوان ثم المبارة الودية الاخيرة مع فريق طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر 2022، وتقام المبارة الاولى بين الاهلى وبتروجيت يوم 21 سبتمبر على ارض ملعب التتش داخل نادى الاهلى، والمباراة الثانية يواجه الأهلي نظيره أسوان الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز في يوم 25 سبتمبر 2022 على ملعب التتش، والمباراة الثالثة تكون ضد فريق طلائع الجيش في يوم 29 سبتمبر 2022، وتقام على ملعب السلام

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت الودية

بعد تحديد موعد مباراة الاهلي وبتروجيت، تقوم قناة الأهلي بنقل مباراة الفريق أمام بتروجت على الهواء مباشرة في ظل وجود استوديو تحليلي يضم نجوم الاهلى، وجدير بالذكر ان النادى الاهلى اكثر الاندية حصادا للبطولات فى تاريخ كرة القدم المصرية والعربية والافريقية، وهو اكبر النوادى التى لها جماهير فى مصر حيث يصلل عدد جماهير النادى الاهلى فوق 50 الف مواطن وحصل على 24 بطولة على مستوى القارات، وحصل على 42 مرة على درع الدورى الدورى المصرى الممتاز ، وحصل ايضا على 37 بطولة كاس مصر وحصل النادى الاهلى على السوبر المصرى 11 مرة .