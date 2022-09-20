نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي بتوقيت السعودية وأسعار تذاكر المباراة في مهرجان اعتزال الخالدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي الودية بتوقيت السعودية، حيث يلتقي الهلال السعودي القادسية الكويتي في مهرجان اعتزال الحارس الكبير نواف الخالدي في واحدة من المباريات المرتقبة للهلال السعودي استعدادا لمواصلة الدوري السعودي بعد فترة التوقف.

موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي الودية

موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي … السابعة مساء الأحد 25/9/2022 ميلاديا

موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي … السابعة مساء الأحد 29 صفر 1444 هجريا.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والقادسية الكويتي

تم طرح تذاكر مباراة الهلال والقادسية الكويتي، حيث جاءت أسعار مباراة الهلال والقادسية بالدينار الكويتي وما يعادلها من الريال السعودي:

مقاعد الهلال العامة : 3 دينار كويتي بحوالي 36 ريال سعودي.

مقاعد القادسية العامة : 3 دينار الكويتي.

المقاعد الذهبية : 10 دينار كويتي بحوالي 122 ريال.

Vip مقاعد الشخصيات الهامة 30 دينار كويتي بحوالي 36 ريال.

سعر الكبائن : 100 دينار كويتي بحوالي 1216 ريال سعودي.

من المنتظر أن تقام مباراة الهلال والقادسية الكويتي في مهرجان إعتزال الجسور نواف الخالدي في مباراة تقام تحت رعاية رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي يوم الأحد الخامس والعشرون من سبتمبر على ملعب جابر الدولي.

قائمة مباراة الهلال السعودي

يشارك جميع لاعبي الهلال مباراة القادسية الكويتي وسط غياب عددا من لاعبي الأزرق، حيث يغيب كلا من محمد العويس وياسر الشهراني وعلي البليهي ومحمد كنو وسعود عبد الحميد وسالم الدوسري وسلمان الفرج وناصر الدوسري، حيث انضم اللاعبون إلى معسكر منتخب السعودية إستعدادا لمباراة كأس العالم.

هذا وإنضم كلا من محمد القحطاني وناصر الهدهود إلى المنتخب الأولمبي السعودي وهو الأمر الذي يجعل مباراة الهلال والقادسية الكويتي محط اهتمام الجماهير في كل مكان.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

يذكر أن الهلال قد واصل التفوق في دوري روشن السعودي، حيث نجح الهلال في الحصول على 12 نقطة من أربع مباريات عقب الفوز على الخليج والفيحاء والفتح والوحدة، وإحتل الهلال السعودي المركز الثاني فيالدوري السعودي بفارق الأهداف عن الشباب.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والقادسية الكويتي

يتوقع أن ينجح الهلال السعودي في الفوز على القادسية الكويتي، خاصة وأن الهلال يتفوق على القادسية الكويتي من حيث اللاعبين إلا أن طابع المباراة الودي سيجعل هناك مشاركة للاعبين أصغر سنا في ظل مشاركة غالبية اللاعبين مع المنتخب السعودي الأول والمنتخب الأولمبي.