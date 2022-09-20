انت الان تتابع خبر صفقة تاريخية وغير مبسوقة.. الأهلي يوافق على التعاقد مع "7 لاعبين" من نادي واحد !!! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف مصدر مسؤول في النادي الأهي بأن مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب قد اقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة نادي وادي دجلة من أجل اتمام صفقة التعاقد مع سبعة لاعبين من صفوف الفريق الدجلاوي دفعة واحدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهذا بهدف تدعيم صفوف فرق الشباب والناشئين والفريق الأول في النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

قالت تقارير إعلامية بأن النادي الأهلي قد توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة فريق وادي دجلة بقيادة رجل الأعمال ماجد سامي بشأن التوقيع مع سبعة لاعبين دفعة واحدة خلال الميركاتو الجاري، وهم:

عبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس ومحمد أحمد زعلوك وأحمد كباكا من مواليد 2005.

ياسين عاطف منصور من مواليد 2007.

والثنائي عبد الرحمن مانو وحسن مصطفى من مواليد 2008.

ووفقًا للمصادر المسؤولة في الأهلي فإن الصفقة على وشك الحسم النهائي في الساعات المقبلة، فقط يتبقى بعض الرتوش النهائية التي سيحاول مسؤولي الفريق الاتفاق عليها بشكل نهائي من أجل اتمام الصفقة الكبرى والإعلان عن انتقال 7 لاعبين من دجلة إلى صفوف القلعة الحمراء خلال هذا الميركاتو.

الخطيب يقدم وعود جديدة لمارسيل كولر

في سياق متصل، قالت تقارير صحفية بأن رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب قد وعد مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر بالحصول على تدعيمات قوية ومميزة خلال الفترة المقبلة وهذا بهدف تقوية صفوف الفريق وبناء جيل جديد للقلعة الحمراء قادر على حصد البطولات والألقاب في السنوات القادمة.

الجدير بالذكر بأن الأهلي قد تمكن من التعاقد مع ثلاث لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهم شادي حسين ومصطفى سعد ميسي وهذا بالإضافة إلى برونو سافيو لاعب بوليفار البوليفي السابق.