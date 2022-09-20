انت الان تتابع خبر محمود وادى يقترب من العودة إلى المصرى فى الموسم الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دخل محمود وادى لاعب النادى المصرى السابق وفريق بيراميدز الحالى، فى الحسابات الفنية لإيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى، وذلك فى ظل رغبة متبادلة من الجانبين لعودة وادى إلى المصرى.



وكان وادى قد رحل عن النادى المصرى فى الموسم الماضى بعد تألقه مع الفريق، لينضم إلى بيراميدز، وخاض وادى 44 مباراة مع الفريق السماوى سجل خلالهم 10 أهداف.



وحسم النادى المصرى 9 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادى البورسعيدى استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.



وتعاقد النادى المصرى أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائرى لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصرى تعاقده مع الجزائرى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربى.



كما تعاقد المصرى مع مروان حمدى مهاجم نادى الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادى على توقيع أنتونى أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوى ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلى، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا ومحمود جاد.