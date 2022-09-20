انت الان تتابع خبر ثبت الآن.. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبتروجيت الودية إستعدادًا للموسم الجديد 2022-2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث عشاق القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية عن تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة الاهلي وبتروجيت المقرر لها يوم غدًا الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر للعام الجاري 2022 على ملعب إستاد مختار التتش لحساب لقاءات الجولة التحضيرية الخاصة بإنطلاقة الموسم الكروي الجديد.

مباراة الاهلي وبتروجيت

ويستعد رجال السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء لإنطلاقة فعاليات الموسم الكروي القادم 2022-2023 وذلك بعد أن خرج الفريق خالي الوفاق الموسم الماضي بعد ضياع لقب الدوري المصري للموسم الثاني تواليًا لصالح الغريم التقليدي واللدود فريق نادي الزمالك كما خسر رجال سواريش بطولة كأس مصر 2020-2021 لصالح القلعة البيضاء بعد الخسارة في المباراة النهائية.

ويمني كولر النفس بظهور اللاعبين بمستوى مميز وبالأخص قبل المواجهة النارية التي يخوضها في إفتتاحية مباريات الموسم الجديد من دوري ابطال أفريقيا البطولة التي خسر النادي الأهلي لقبها الموسم الماضي لصالح فريق نادي الوداد المغربي بالهزيمة بهدفين مقابل لا شيء على ملعب مركب محمد الخامس في كازبلانكا.

ومن المُنتظر أن تنطلق موقعة الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة السابعة مساءًأ بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT وسيتم خلالها تجربة الصفقات الجديدة أبرزها مصطفى سعد ميسي والبرازيلي برونو سافيو.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبتروجيت

ويمكن الحصول على تردد قناة النادي الأهلي الرسمية التي تتولى نقل مواجهة القلعة الحمراء وفريق نادي بتروجيت وفق الأرقام التالية :-