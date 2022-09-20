قلبت السوشيال ميديا".. من هي سونيا جرجس التي ظهرت مع محمد صلاح في دبي

رياض - احمد صلاح - من هي سونيا جرجس واحدة من الأسئلة التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وسط حاجة قطاع عريض من الأشخاص إلى التعرف على ملكة جمال مصر التي ظهرت رفقة نجمنا الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي وقائد الفراعنة في واحدة من شواطئ دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
من هي سونيا جرجس؟
وبالبحث عن كافة التفاصيل الخاصة بسونيا جرجس تبين لنا أنها من مواليد القاهرة لكنها تعيش في العاصمة البريطانية لندن منذ سنوات طويلة وإنتقلت للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تعد مديرة فندق سان بيتش في دبي حيث درست التسويق وتجيد عملية إدارة الفنادق.
كما سبق وأن شاركت سونيا في مسابقة ملكة جمال مصر للعام 2020 وبالفعل نجحت في الحصول على لقب Miss Egypt بعد أن تفوقت على كافة المنافسات وتمتلك من الأشقاء إثنين سوزانا وسيمونا بالإضافة إلى شقيق آخر يصغرهم يُدعى جرجس.
وقامت سونيا خلال الفترة الماضية بنشر مجموعة من الإطلالات الساحرة والمميزة على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكانت آخر الصور الخاصة بها مع النجم عمرو دياب أثناء إحياء حفل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أول تعليق من سونيا جرجس بعد صورتها مع محمد صلاح
وفي أول تعليق خرجت سونيا لتؤكد أنها قامت بالتقاط الصور مع محمد صلاح داخل الفندق الذي تتولى عملية إدراته في دبي أثناء تواجد الفرعون المصري لقضاء إجازته القصيرة قبل الإنضمام لمعسكر المنتخب المصري.