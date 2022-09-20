انت الان تتابع خبر قلبت السوشيال ميديا".. من هي سونيا جرجس التي ظهرت مع محمد صلاح في دبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من هي سونيا جرجس واحدة من الأسئلة التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وسط حاجة قطاع عريض من الأشخاص إلى التعرف على ملكة جمال مصر التي ظهرت رفقة نجمنا الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي وقائد الفراعنة في واحدة من شواطئ دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من هي سونيا جرجس؟