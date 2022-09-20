انت الان تتابع خبر أول اختبار لـ فيتوريا.. موعد مباراة منتخب مصر والنيجر والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى المنتخب الوطني لكرة القدم للاستعداد جيدًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية، تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي روي فيتوريا، حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره الأفريقي ببعض المباريات الودية للوقوف على مستوى اللاعبين، ومعرفة كافة النواحي التكتيكية والبدنية.

موعد مباراة منتخب مصر والنيجر

ويلتقي المنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا نظيره النيجر في مباراة ودية تقام يوم الجمعة المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لإذاعة المباريات الودية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتعتبر مباراة النيجر هي أول اختبار للمدير الفني الجديد فيتوريا بعد رحيل المدير الفني السابق للفراعنة إيهاب جلال.

مباريات ودية لمنتخب مصر

وتأتي مباراة النيجر من المباراتين اللتين يسعى لخوضهما المدير الفني الجديد روي فيتوريا، حيث من المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراتين يومي 23 و27 سبتمبر الجاري، ويشارك في المران بعض المحترفين أمثال أحمد حجازي وطارق حامد وأحمد حسن كوكا بالإضافة إلى باقي اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

قائمة المنتخب الوطني التي أعلنها فيتوريا

وأعلن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا قائمة المنتخب الوطني التي شهدت بعض المفاجآت أبرزها عدم ضم حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، ولاعب وسط الأهلي عمرو السولية، وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد صبحي

في الدفاع: كريم فؤاد – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – محمود حمدي “الونش” – أحمد أبو الفتوح – محمد حمدي – أسامة جلال.

في خط الوسط: حمدي فتحي – طارق حامد – أيمن أشرف – محمود حمادة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – إسلام عيسى – محمد إبراهيم.

في خط الهجوم: محمد صلاح – عبد الرحمن مجدي – أحمد حسن كوكا – مروان حمدي – مصطفى محمد – عمر مرموش – تريزيجيه.