انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال افريقيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من عشاق النادي المارد الأحمر داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي بأكمله عن موعد مباراة الأهلي القادمة تحت قيادة المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري مارسيل كولر.يبدأ الأهلي رحلة المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقي الاتحاد المنستيري التونسي، في دور الـ 32 من البطولة الإفريقية التي خسرها الموسم الماضي أمام الوداد المغربي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الاتحاد المنستيري في دوري أبطال افريقيا أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل.

في المقابل يخوص المراد الأحمر مباراة ودية اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022،أمام فريق بتروجيت ودياً