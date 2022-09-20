انت الان تتابع خبر أول تعليق لكهربا بعد عودته للأهلي: سعادة كبيرة وأنت في بيتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر أول تعليق لكهربا بعد عودته للأهلي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بسرعة البرق، وظهر الفرح الكبير على جماهير الأحمر بعد الإعلان عن هذا الخبر المميز في الفترة الحالية.

وحرص محمود عبد المنعم لاعب النادي الأهلي بالتعبير عن سعادته الكبيرة بعودة للمشاركة في تدريبات الأحمر مرة أخرى، وذلك استعداداً إلى الموسم الجديد وقيده داخل قائمة الفريق المحلي.

ونشر كهربا صورة له خلال مشاركاته في تدريبات النادي الأهلي من خلال صفحته الرسمية من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها قائلاً “لا سعادة تقارن بكونك في بينك” وحصلت على إعجاب الكثيرين من المتابعين عنده