انت الان تتابع خبر تعليق محمد عواد على استبعاده عن قائمة المنتخب.. أزال النقاب وتحدث عن كل حاجة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر تعليق محمد عواد على استبعاده عن قائمة المنتخب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وهو لاعب نادي الزمالك الشهير، وتعد من أبرز الأشياء التي كشف عنها مؤخراً قبل حدوث أي شيء.

وقام عواد بالتعليق في برنامج الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد الفضائية، قائلاً “ما يتردد عن وجود اتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب والبرتغالي فيريرا، المدير الفني للزمالك، بشأن استبعادي من القائمة، كلام عار تماماً من الصحة ولم يحدث من الأساس “.

واستطرد قائلاً “تواصلت مع البرتغالي فيريرا، واستفسرت منه عن حقيقة وجود اتفاق مع البرتغالي فيتوريا لاستبعادي، أكد لي أن هذا لم يحدث، ولا يعلم شيئا عن استبعاده، وبالتالي كل ما تردد عار تماما من الصحة”.

تعرض عواد للظلم باستبعاده من المنتخب

وأضاف قائلاً “من الآخر أنا تعرضت للظلم الفادح باستبعادي، ولا أعرف السبب، وأحترم الجميع، وأكن لهم كل تقدير واحترام، ومن حقي أكون موجودا وأمثل منتخب بلدي، وهذا حقي، حينما كنت بعيدا عن المشاركة مع الزمالك كان طبيعي أن أكون بعيدا عن المنتخب، ولم أتحدث وقتها، لكن أشارك أساسيا مع الزمالك، ونجحت مع الفريق في الفوز بالدوري وكأس مصر، وبالتالي قرار استبعادي غير منطقي”.

وتحدث قائلاً “أعيش حالة نفسية صعبة، بعد قرار استبعادي ؛ لأني حرفيا تعرضت للظلم بهذا القرار، الكل يجتهد مع فريقه من أجل التواجد مع منتخب مصر، وهذا حق مكفول للجميع، والمنتخب هو من يستفيد فى النهاية، لكن ما حدث معي لا أجد له أي تفسير مع احترامي للجميع”.