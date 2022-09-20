انت الان تتابع خبر عاجل.. من هي سونيا جرجس؟.. اتصورت جنب محمد صلاح وعندها شقيقتان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يدور في ذهن الكثير من الأشخاص حالياً سؤال من هي سونيا جرجس؟، وذلك يأتي بعد انتشار صور النجم محمد صلاح مع هذه الفتاة، وهذا من خلال صفحات السوشيال ميديا، ونقدم لكم أهم المعلومات عنها.

وسونيا جرجس هي فتاة تحمل الجنسية المصرية الإِيطالية، وهي ولدت في مصر ولكنها تعيش في إيطاليا منذ 21 عام، وشاركت في مسابقة miss elite، وحصلت على اللقب وبعد ذلك سافرت لدبي وتعمل مديرة في فندق شهير.

وهي عندها الكثير من الطموحات وقالت في أحد التصريحات الصحفية أنها تريد أن تكون مشهورة ويعرفها الجميع، وأنها لا تمانع أبداً من الدخول في الفن، وعندها شقيقتان أكبر منها أسمهم “سوزانا وسيمونا” وشقيق أصغر منها أسمه جرجس.

صورة سونيا مع محمد صلاح

يذكر أن صورة محمد صلاح مع سونيا جرجس لم تكن أول صورة لها معه، ولكنها نشرت يوم 23 يناير 2021، وذلك جاء في مطعم داخل إحدى الفنادق الإيطالية.