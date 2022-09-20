انت الان تتابع خبر هدايا تركي آل الشيخ .. مرتضي منصور يتحدي “صندوق تحيا مصر” : قولي الأهلي رجع كام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علق المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على تصريحات محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر التي أدلي بها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد. بشأن الهدايا التي قدمها رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ إلي النادي الأهلي.وأكد مرتضي منصور خلال تصريحات على القناة الرسمية لنادي الزمالك، أن صندوق تحيا مصر هو صندوق سيادي ولذلك لا يجوز للشخص الذي يطلق على نفسه المتحدث باسمه الكشف عن أسراره وأقول له إطلع وقول الأهلي رجع كام.

ورد رئيس نادي الزمالك على البيان الذي أصدره النادي الأهلي وأكد فيه أن مجلس الإدارة سلم هدايا تركي آل الشيخ إلي الصندوق منذ 2021 قائلاً انه يقول أني مروج للشائعات وأقول لهم اخرج ورد على ما اقوله بالمستندات وليس بالبيانات.