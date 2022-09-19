دي تزيربي مدرباً لبرايتون

دي تزيربي مدرباً لبرايتونأعلن نادي برايتون رابع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية، عن تعيين الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرباً جديداً للفريق بعقد يمتد لأربع سنوات.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يحلّ دي تزيربي بديلاً لغراهام بوتر الذي انتقل لتدريب تشلسي الأسبوع الماضي.

ويشار إلى أن المدرب السابق لساسوولو الإيطالي وشاختار دانييتسك الأوكراني البالغ 43 عاماً، اتفقا على الشروط التعاقدية النهائية في وقت متأخر الليلة الماضية.

وبنى دي تزيربي إسمه خلال ثلاث سنوات في تدريب ساسوولو، حيث قدم أسلوباً جذاباً في كرة القدم واحتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي في موسمين متتاليين عامي 2020 و2021.

وانضم الإيطالي إلى شاختار في مايو 2021، لكن مغامرته مع الأوكرانيين انتهت بسبب الغزو الروسي للبلاد الذي شهد تعليق الموسم الكروي 2021-2022.

وفي انتظار الموافقة على تصريح العمل، يتولى دي تزيربي وطاقمه التدريبي المسؤولية للمرة الأولى عندما يحلّ برايتون ضيفاً على ليفربول في الأول من أكتوبر المقبل.