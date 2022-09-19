نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والاكوادور ودياً قبل مونديال قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية والاكوادور مباراة السعودية والإكوادور الودية، ضمن تحضيرات المنتخب السعودي لمنافسات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر في شهر نوفمبر المقبل بمشيئة الله تعالى يدخل الأخضر السعودي بقيادة مديره الفني الفرنسي إيرفي رينارد مباراة السعودية والإكوادور الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، في مباراة ينتظرها جماهير الأخضر السعودي بفارغ الصبر من أجل الإطمئنان على حال المنتخب السعودي قبل انطلاق منافسات مونديال قطر، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي الثاني الذي يقيمه المنتخب السعودي للاستعداد لخوض غمار منافسات مونديال قطر 2022.

موعد مباراة السعودية والاكوادور

كانت بعثة منتخب السعودية قد وصلت إلى مدينة أليكانتي الإسبانية من مطار الملك خالد الدولي في الرياض استعداداً للمرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادا لكأس العالم حيث يخوض المنتخب السعودي عددا من المباريات في الفترة الحالية وحتى السابع والعشرون من سبتمبر الجاري، يذكر ان منتخب السعودية سيحاول من خلال مبارتي الإكوادور وكذلك مباراة أمريكا الإنسجام مع أكثر من منتخب من أجل تجربة هامة بالنسبة لمنتخب السعودية أمام كلا من الإكوادور وأمريكا في مباريات هامة يحاول خلالها المنتخب السعودي الوصول إلى أفضل توليفة في تلك المواجهة بين السعودية والإكوادور في واحدة من المباريات المرتقبة والمنتظرة.

توقعات نتيجة مباراة السعودية والإكوادور

بالنظر إلى مباراة السعودية والإكوادور، تجد أن منتخب السعودية على موعد مع مباراة قوية أمام الإكوادور ، خاصة وأن الإكوادور من المنتخبات القوية وهو مايجعل توقع نتيجة المباراة أمر صعب، ولكن يسعى منتخب السعودية من خلال المباريات الودية تجربة عدة مدارس مثل الأرجنتين والتي ستكون مباراة السعودية أمامها محل اهتمام وحضور كبير من جانب الجماهير السعودية على ملعب لوسيل في قطر، يذكر أن الاستعداد مستمر من أجل كأس العالم في قطر 2022، خاصة وأن الأخضر السعودي لن يتوقف بأي شكل من الأشكال على أي من الإستعدادات المستمرة من أجل دخول كأس العالم وأداء قوي يليق بالأخضر السعودي خاصة وأن المباراة ستقام في بلد عربي وسط حضور عربي كبير متوقع وخاصة في مباراة السعودية والأرجنتين المقبلة.