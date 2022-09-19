انت الان تتابع خبر بعد انسحاب الأهلي.. حقيقة حسم الزمالك لصفقة مصطفى شلبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بشكل رسمي تراجع الأهلي عن صفقة مصطفى شلبي، نجم فريق إنبي، وذلك بسبب المغالاة المالية من قبل النادي البترولي.مسئولي فريق إنبي كشفوا عن تراجع الأهلي عن ضم مصطفى شلبي، وذلك بعد أن حدد مسئولي العملاق البترولي طلباتهم المالية.

وتساءلت الجماهير حول دخول الزمالك في صفقة مصطفى شلبي، لحسم صفقة نجم الفريق البترولي بعد انسحاب الأهلي من الصفقة.

حقيقة مفاوضات الزمالك ومصطفى شلبي

أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، كشف عن حقيقة دخول الزمالك في مفاوضات لضم مصطفى شلبي خلال الميركتو الصيفي الجاري.

وأكد رئيس النادي البترولي أن الزمالك لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب وأن ما يتردد هو مجرد شائعات وحديث وكلاء لاعبين.

وضم الأهلي حتى الآن كل من البرازيلي برونو سافيو من نادي بوليفار البوليفي وثنائي سيراميكا كليوباترا مصطفى سعد وشادي حسين.