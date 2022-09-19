انت الان تتابع خبر ساديو ماني ضايع في بايرن ميونيخ.. النجم السنغالي يعاني من بعد محمد صلاح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حالة كبيرة من تراجع المستوى يعاني منها النجم السنغالي ساديو ماني، مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ الألماني.ساديو ماني غائب عن التسجيل مع بايرن ميونيخ منذ 5 مباريات متتالية بجميع المسابقات التي يخوضها العملاق البافاري.

إدارة الفريق الألماني، تشعر أن ماني لا يمكنه تعويض رحيل النجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي والذي انتقل لصفوف فريق برشلونة الإسباني ومتألق بشدة مع البلوجرانا.

وبدأت إدارة بايرن ميونيح في البحث عن بديل للسنغالي ساديو ماني والتعاقد مع صفقة هجومية جديدة في الميركاتو الشتوي، لتعويض اهتزاز الفريق على المستوى الهجومي.

شبكة “SPORTMOLE” الألمانية، أكدت أن يوليان نجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ يشعر بالاحباط من المردود الفني لساديو ماني.

وحتى الآن سجل ماني 5 أهداف في 11 لقاء بقميص بايرن ميونيخ في كل المسابقات بعد أن انضم في الميركاتو الصيفي قادماً من ليفربول.