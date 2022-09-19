انت الان تتابع خبر فشل صفقة انتقال مصطفى شلبي للأهلي.. التفاصيل الجديدة كلها هتعرفوها أول بأول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الأقاويل في الساعات الأخيرة الماضية حول أسباب فشل صفقة انتقال مصطفى شلبي للأهلي وهو لاعب إنبي، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويريد أن يعرفها كل عشاق الساحرة المستديرة.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي أن مصطفى شلبي لاعب فريق انبي خارج حسابات النادي أثناء المرحلة الحالية، والتأكيد على أن المفاوضات الخاصة بالتعاقدات توقفت معه في الوقت الحالي.

وتحدث مصدر في النادي الأهلي أن نادي انبي يغالي كثيراً في المقابل المادي وهو السبب الأساسي وراء فشل صفقة، وأصر مسئولو النادي البترولي على مقابل مادي يصل لـ 20 مليون جنيه حتى ينهي الصفقة في حين توقف عرض الأهلي لـ 15 مليون جنيه، وبداية المفاوضات كان عرض الأهلي 13 مليون جنيه والهديد من اللاعبين، ورفض انبي ضم لاعبين من الأهلي وطلب فيهم 30 مليون جنيه.