نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة ورابط حجز تذاكر مباراة النصر والاتحاد وفق جدول مباريات الجولة 5 “دوري روشن السعودي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الصفحة الرسمية لدوري روشن السعودي RSL عن جدول مباريات الجولة الخامسة والتي من مقرر لها أن تبدأ في أول شهر أكتوبر القادم 2022م، ويضم جدول المباريات لقاء فريقي نادي النصر والاتحاد السعودي، الذي سيقام يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022 الموافق 6 ربيع الأول 1444، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، على أرض ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض، وستنقل مجموعة قنوات ssc sports الرياضية السعودية المجانية اللقاء الحاسم بين الفريقين، ولحضور المباراة قم بشراء وحجز تذاكر مباراة النصر والاتحاد عبر الموقع الإلكتروني مرسول بارك من خلال اتباع الخطوات التالية.

بالخطوات كيفية حجز تذاكر مباراة النصر والاتحاد عبر موقع مرسول بارك

في نفس السياق السابق ذكره بإمكانك الاستمتاع بحضور مباراة الاتحاد × النصر وتشجيع فريقك من خلال اتباع الخطوات التالية لحجز التذاكر:

بادئ ذي بدء الولوج للموقع الإلكتروني مرسول بارك. كذلك قم بتعبئة بيانات البريد الإلكتروني، ومن ثم كتابة كلمة المرور والنقر على خانة تسجيل الدخول. في تلك الخطوة قم باختيار فئة التذكرة الراغب في حجزها، ومكان المقعد المفضل لديك من مدرجات ملعب مرسول بارك. أيضًا قم بتحديد عدد التذاكر الراغب في شرائها. في النهاية قم بسداد ثمن التذاكر إلكترونيًا بالفيزا، وانتظر قليلًا حتى يتم التأكيد على نجاح عملية الشراء.

ضبط تردد قناة قنوات ssc sports الرياضية السعودية لمتابعة مباريات الجولة 5 Al Ittihad × Al Nassr

في سياق متصل سيتم نقل المباراة على شاشات التلفاز عبر شبكة قنوات ssc sports الرياضية السعودية، وبإمكانك استقبالها وضبط ترددها كالتالي:

أولًا قم بتوجيه الطبق اللاقط من خلال خانة تركيب الريسيفر على القمر الصناعي عرب سات. يلي ذلك قم بالنقر على أيقونة القائمة الرئيسية واختيار تردد القنوات. في تلك الخطوة قم بكتابة تردد القناة 12418. أيضًا قم بكتابة معدل الترميز 27500. كذلك قم بضبط الاستقطاب أفقي شرقًا. ومعامل تصحيح خطأ 3/4. الآن قم بالنقر على خانة SEARCH ومن ثم النقر على أيقونة OK. في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة مجموعة قنوات ssc sports الرياضية السعودية فلا تنسى النقر على أيقونة حفظ، ليتم حفظ القناة على القائمة.

في الختام أعلن دوري روشن السعودي بتغريدة فيديوجراف على موقعه الرسمي الإلكتروني تويتر، عن أجمل هدف بالجولة الرابعة من الدوري RSL الفائز تاليسكا في مرمى الباطن.