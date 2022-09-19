انت الان تتابع خبر "هيروح الزمالك".. مهاجم الأهلي يصدم الخطيب بقرار مفاجئ ويتمسك بالرحيل لميت عقبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رفض مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، والذي تحدث مع اللاعب لبحث إمكنية رحيله بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة بعد العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، ولكن المهاجم الدولي رفض جميع الحلول التي قدمها بيبو وتمسك بالحصول على الاستغناء النهائي وفسخ تعاقده بالتراضي.

مهاجم الأهلي يتمسك بالرحيل للزمالك

وكشف محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي السابق، تفاصيل الأزمة الأخيرة بين الأحمر والمهاجم صلاح محسن، حيث رفض صاحب الـ24 عامًا جميع الحلول التي قدمتها إدارة محمود الخطيب، والتي تضمن للاعب المشاركة في دقائق أكثر في ظل غيابه عن التشكيل الأساسي للفريق خلال الموسمين الماضيين.

صلاح محسن مهاجم الأهلي

وتحدث عبد الجليل في تصريحات تلفزيوني لبرنامج “رقم 10” الذي يذاع عبر القناة الفضائية الثانية، أكد خلالها أن صلاح محسن، في حال رحيله عن الأهلي وفسخ تعاقده، سينتقل لنادي الزمالك أو ربما بيراميدز، حيث تمسك اللاعب بفسخ العقد بالتراضي من أجل الانتقال بشكل مجاني للنادي الذي يريده.

وشدد نجم الأهلي السابق على أن الإدارة ترى بضرورة الاستفادة المادية من اللاعب، خاصةً بعدما تم التعاقد معه في عام 2018 بمبلغ خيالي وصل إلى 40 مليون جنيه، وكأن أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري وقتها.

واختتم تصريحاته، أن الصفقات التي يتعاقد معها أي نادي قد تصيب أو تخيب، ولم يقدم صلاح محسن ما يشفع له البقاء داخل جدران القلعة الحمراء، فيجب التخلي عنه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.