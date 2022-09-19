انت الان تتابع خبر مصدر بالمنتخب: فيتوريا استبعد محمد عواد لإشراكه مع الزمالك أمام إيليكت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف مصدر بمنتخب مصر أن محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، كان من ضمن الحراس الأساسيين فى قائمة المنتخب لمعسكر سبتمبر، وأن عدم استدعاء عواد للمعسكر الحالى يرجع لرغبة المنتخب فى ترك الحارس للمشاركة مع الزمالك فى مباراة الإياب أمام إيلكت سبورت بطل تشاد، بسبب وجود حراس صغار السن فى الزمالك خلال الفترة الحالية بعد رحيل محمد أبو جبل ومن قبله محمود جنش، ولأهمية المباراة التى تحدد الفريق الصاعد لدور الـ16 للبطولة.



وأضاف المصدر، أنه تم مراعاة ارتباط الزمالك بمباراة ايليكت واحتياجه للحارس، فى الوقت نفسه ارتباط المنتخب بمباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا يومى 23 و27 سبتمبر، إلى جانب وجود ثلاثة حراس فى المعسكر الحالي وهم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحى.



من جهته كتب عواد عبر حسابه الشخصي على تويتر، “‏للتوضيح.. اتفاجئت بعد إعلان القائمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادى أن هناك اتفاقا بين المنتخب ومستر فيريرا، وهذا عارٍ تماما من الصحة بعد التواصل والتأكد من مستر فيريرا أنه لم يتواصل معه أحد تماما، وهذا الأمر أحزننى كثيرا لأننى كنت أتمنى أن أمثل منتخب مصر.