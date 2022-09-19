انت الان تتابع خبر صدمة الموسم.. تعليق مفاجئ من "فنان الزمالك" حول انتقاله الرسمي إلى النادي الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف لاعب الزمالك السابق عن حقيقة الأخبار المتداولة حول رحيله وانتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك بعدما تم تداول تلك الأنباء بشكل موسع خلال الساعات الماضية، بل ووصل البعض إلى تأكيدات بأن الأهلي قد نجح في إقناع “ابن الزمالك” بارتداء القميص الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ليكون هو رابع صفقات القلعة الحمراء في سوق الانتقالات بعد الثلاثي مصطفى سعد وشادي حسين وبرونو سافيو.

محمد إبراهيم يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

نفى لاعب سيراميكا كليوباترا، وقائد الزمالك السابق “محمد إبراهيم” كل الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة بشأن امتلاكه لاتفاق نهائي حول انتقاله للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرًا إلى كون لا يعلم من أي جاءت هذه الأخبار وخاصة في ظل عدم وجود أي تواصل قد تم بينه وبين إدارة الأهلي في الفترة الماضية.

وأوضح “إبراهيم” بأنه يكن كل الاحترام والتقدير للنادي الأهلي ويعلم جيدًا مدى الجماهيرية والشعبية التي يتمتع بها النادي، وكيف يمكن لأي لاعب النجاح في القلعة الحمراء، ولكنه في الوقت ذاته نفى وجود أي تواصل بينه وبين أمير توفيق أو الكابتن الخطيب أو أي شخص في إدارة المارد الأحمر.

هل سيتعاقد الأهلي مع لاعبين جدد في الميركاتو الجاري؟

يعد هذا التساؤل من بين الأشهر الآن على لسان جماهير القلعة الحمراء، فهل لا زال لدى الأهلي قناعة بوجود نواقص داخل الفريق وضرورة التوقيع مع لاعبين جدد، أم أن المارد الأحمر قد اكتفى بالصفقات التي تم إجراءها خلال السوق الصيفي حتى الآن؟.

وللإجابة عن هذا السؤال، قال مصدر مطلع في النادي الأهلي بأن الصفقات لا زالت مستمرة ومن المؤكد بأن يصل عدد التعاقدات في المارد الأحمر خلال هذا الموسم إلى نحو 7 أ 8 صفقات جديدة، أي أن الفريق لا زال يعمل على اتمام 5 صفقات أخرى في السوق الصيفي الحالي.