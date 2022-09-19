انت الان تتابع خبر أليو ديانج يتصدر قائمة أغلى 9 لاعبين فى النادي الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -تصدر المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، قائمة أغلى 9 لاعبين فى القلعة الحمراء، وذلك طبقاً لآخر تحديث للقيمة التسويقية للاعبين بموقع الإحصائيات “ترانسفير ماركت”، وبلغت قيمة أليو ديانج التسويقية 3 ملايين و500 ألف يورو.



وجاء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر فى الترتيب الثاني بالقائمة بقيمة تسويقية بلغت 3 ملايين يورو، بينما احتل محمد مجدي أفشة ومحمد شريف والجنوب أفريقي بيرسي تاو المركز الثاني بقيمة وصلت إلى 2 مليون يورو لكل منهم.



أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو



محمد الشناوي: 3 ملايين يورو



أفشة: 2 مليون يورو



محمد شريف: 2 مليون يورو



بيرسي تاو: 2 مليون يورو



علي معلول: مليون و500 ألف يورو



عمرو السولية: مليون و500 ألف يورو



محمد عبد المنعم: مليون و200 ألف يورو



حمدي فتحي: مليون و200 ألف يورو.