الرياضة

أليو ديانج يتصدر قائمة أغلى 9 لاعبين فى النادي الأهلي

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رياض - احمد صلاح  -تصدر المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، قائمة أغلى 9 لاعبين فى القلعة الحمراء، وذلك طبقاً لآخر تحديث للقيمة التسويقية للاعبين بموقع الإحصائيات “ترانسفير ماركت”، وبلغت قيمة أليو ديانج التسويقية 3 ملايين و500 ألف يورو.


وجاء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر فى الترتيب الثاني بالقائمة بقيمة تسويقية بلغت 3 ملايين يورو، بينما احتل محمد مجدي أفشة ومحمد شريف والجنوب أفريقي بيرسي تاو المركز الثاني بقيمة وصلت إلى 2 مليون يورو لكل منهم.


أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو


محمد الشناوي: 3 ملايين يورو


أفشة: 2 مليون يورو


محمد شريف: 2 مليون يورو


بيرسي تاو: 2 مليون يورو


علي معلول: مليون و500 ألف يورو


عمرو السولية: مليون و500 ألف يورو


محمد عبد المنعم: مليون و200 ألف يورو


حمدي فتحي: مليون و200 ألف يورو.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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