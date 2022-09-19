انت الان تتابع خبر"صفقات جهنمية".. 3 لاعبين أجانب في الأهلي بقرار من كولر خلال ساعات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستهدف إدارة النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة المتبقية من الميركاتو الصيفي الحالي التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب لدعم قائمة المارد الأحمر خلال الموسم الجديد 2022-2023، والتي وضعها القلعة الحمراء على طاولة النقاش لحسم موقفهم النهائي.

ونجحت إدارة النادي الأهلي حتى الآن في التعاقد مع كل من شادي حسين ومصطفى سعد ميسي من صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، بجانب التعاقد مع اللاعب البرازيلي برونو سافيو نجم فريق بوليفار البوليفي، بالإضافة إلى عودة اللاعب محمد مغربي مدافع الفريق المعار لصفوف تلبيتسة التشيكي، مع عودة محوود عبدالمنعم كهربا.

وضعت أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي خلال الفترة الحالية السبة الذاتية لثلاثة محترفين أجانب لحسم التعاقد معها قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية يوم 10 أكتوبر المقبل، والتي يجب على مارسيل كولر المدير الفني للأحمر الحسم فيها واتخاذ قرارة النهائي بشانهم قبل غلق باب القيد للموسم الجديد، حيث أكيد مدير التعاقدات أنها صفقات قوية للغاية.

ورغم امتلاك المارد الأحمر لأربعة محترفين أجانب في صفوف الفريق وهم علي معلول الظهير الأيسر وأليو ديانج في خط الوسط، وبيرسي تاو وبرونو سافيو في خط الهجوم، لكنه يحق له التعاقد مع 3 لاعبين أجانب أخرين، فقد وضع أمير توفيق أمام كولر لاعب فوق السن وثنائي أخر تحت السن بحيث يتم قيدهم مع الفريق الأصغر، وهي طريقة شرعية وقانونية حيث يسعى الأحمر للاستفاد من اللائحة الخاصة باللاعبين الأجانب.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للمارد الاحمر تأجيل الحسم في الأمر بشكل رسمي لحين الانتهاء من المباريات الودية الثلاثة التي سيخوضها الأحمر استعدادًا للموسم الجديد والتي ستكون أمام بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، وأسوان يوم 25 وطلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 من نفس الشهر