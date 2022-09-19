10 غيابات تضرب الزمالك أمام إيليكت التشادي في إياب دوري أبطال افريقي

انت الان تتابع خبر 10غيابات تضرب الزمالك أمام إيليكت التشادي في إياب دوري أبطال افريقيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد الزمالك حالياً لمواجهة فريق إيليكت التشادي في إياب الدور الأول التمهيدي لدور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023، والمقرر لها في القاهرة حيث يعاني الفارس الأبيض من غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين عن اللقاء المنتظر.

من المقرر أن يواجه فريق نادي الزمالك نظيرة إيليكت التشادي في القاهرة يوم الأحد الموافق 25 لشهر سبتمبر الجاري، وسط تواجد احتماليات بتأجيل اللقاء بعد استدعاء المنتخبات الوطنية لمجموعة كبيرة من اللاعبين لمعسكرات الفترة الحالية خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

غيابات الزمالك أمام إيليكت التشادي

ويغيب عن الفارس الأبيض أمام إيليكت التشادي 10 لاعبين من قوام الفريق وهم بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية بجانب عدم القيد في القائمة الأفريقية للفريق حتى الآن، وقد طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ضم كلًا من محمد صبحي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد مصطفى سيد “زيزو”.

حيث من المقرر أن يخوض الفراعنة مباراتين وديتين أمام كل من النيجر وليبيريا أيام 23 و27 من الشهر الجاري، والتي يتوجب فيها انضمام العناصر لقائمة المنتخب استعداداً للمعسكر، بعد استبعاد محمد عواد بالاتفاق بين فيريرا وفيتوريا بسبب خلو قائمة الأبسض من الحراس.

بينما يفتقد الزمالك لخدمات كل من الثنائي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي والذين تم انضمامهم لقائمة منتخب تونس استعدادًا لوديتي البرازيل وجزر القمر استعدادًا لكأس العالم 2022 بقطر، بينما يفتد الأبيض لخدمات كل من المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي، بسبب عدم قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأفريقية حتى الآن.