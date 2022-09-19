انت الان تتابع خبر كذاب.. محمد عواد يفتح النار على فيتوريا بعد إستبعاده من قائمة منتخب مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار الدولي محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة والذي تم تعيينه خلفًا للمقال الكابتن إيهاب جلال إستبعاده من قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض مواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين أيام الثالث والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الجاري.

محمد عواد يفتح النار على فيتوريا بعد إستبعاده من قائمة منتخب مصر

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب عواد تغريدة جاء فيها :«للتوضيح: اتفاجئت بعد إعلان القائمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادي أن هناك اتفاق بين المنتخب ومستر فيريرا وهذا عاري تمامًا من الصحة».

وأضاف: «بعد التواصل والتأكد من مستر فيريرا، أنه لم يتواصل معه أحد تمامًا وهذا الأمر أحزنني كثيرًا لأنني كنت أتمنى أن أمثل منتخب مصر!».

وكان فيتوريا قد أعلنت قائمة الفراعنة التي تضمنت مجموعة من لاعبي الزمالك بدون عواد وجاءت على النحو التالي :-