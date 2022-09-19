انت الان تتابع خبر نور الطيب تقتحم قائمة "التوب 5" فى التصنيف العالمى للاسكواش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش “PSA” التصنيف الجديد للاعبات، والذى تغير نظامه ليصدر الاثنين بشكل أسبوعى، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالى، منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى. وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.



واستقرت نور الشربيني فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت روان العربي لاعبة وادى دجلة.



وتقدمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس مركزين من جديد باحثة عن استعادة تصنيفها الثالث عالمياً، لتحتل حالياً المركز الخامس فى التصنيف العالمي، بينما استقرت سلمى هاني في التصنيف التاسع.



ويتبقى أمام نور الطيب الأمريكية أماندا صبحي فقط صاحبة التصنيف الرابع، لتضمن لمصر سيطرتها على أول 4 مراكز في التصنيف العالمي، حيث تتصدر نوران جوهر الترتيب، وتليها نور الشربيني، ثم هانيا الحمامي، في أول 3 مراكز.