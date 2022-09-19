انت الان تتابع خبر رسميا – تحديد موعد الإعلان عن قائمة الزمالك الإفريقية : ساعات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يترقب عشاق نادي الزمالك داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي بأكمله عن موعد الإعلان عن القائمة الإفريقية للفريق الأول لكرة القدم التي سوف تخوض المنافسة على بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2022-2023.وفاز الزمالك مساء أمس الأحد على إلكيت سبوت التشادي في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت على ستاد أحمدو أهيدجو في العاصمة الكامرونية بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما كلا من محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

موعد الإعلان عن قائمة الزمالك الإفريقية:

أكد أمير مرتضي منصور، مدير الكرة بالنادي، أنه سوف يتم الإعلان عن قائمة الزمالك الإفريقية خلال الساعات القليلة القادمة وبالتحديد بعد عودة بعثة الفريق من الكاميرون، والتي سوف تشمل الكثير من الصفقات الجديدة.