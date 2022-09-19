انت الان تتابع خبر بالفيديو.. صفقة الأهلي الجديدة.. كولر رد فعله صدم كل اللي حواليه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي إسلام صادق بالتأكيد على أن السويسري مارسيل المدير الفني للنادي الأهلي أظهر تحفظة الكبير على صفقة الأهلي الجديدة وهي الخاصة بالتعاقد مع جيرلان بيريرا لاعب فريق أتليتكو ناسيونال الكولومبي أثناء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة الأهلي الجديدة اغضبت كولر

وتحدث الإعلامي إسلام صادق من خلال برنامج “البريمو” على قنان تن الفضائية، قائلاً “ابلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تحفظه على ضم جيرلان بيريرا لاعب فريق أتليتكو ناسيونال الكولومبى بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه يؤدي بنفس الطريقة، طلب كولر من إدارة الأهلي الانتظار لحين ترشيح صفقات أجنبية مميزة تمهيدا لارتداء الفانلة الحمراء من أوروبا وأمريكا اللاتينية”.