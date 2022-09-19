انت الان تتابع خبر عاجل بالفيديو.. سبب هجوم رضا عبد العال على إدارة الزمالك.. مفاجأة غير متوقعة والان مع التفاصيل

سبب هجوم رضا عبد العال على إدارة الزمالك

وتحدث رضا عبد العال محلل برنامج “البريمو” على قناة تن الفضائية مع الإعلامي الرياضي إسلام صادق، قائلاً “تعاقد الزمالك مع عمر جابر علامة استفهام كبيرة واللاعب لا يشارك مع بيراميدز من الأساس حتى يتم التعاقد معه في الزمالك، الزمالك ضم أكثر من لاعب قبل انطلاق الموسم الجديد ولكن في رأيي أن صفقات الزمالك غير مقنعة بالنسبة لي”.

رياض - احمد صلاح - أعلن رضا عبد العال محلل برنامج “البريمو” الذي يعرض على قناة تن الفضائية، إن نادي الزمالك تعاقد مع لاعب فريق بيراميدز هو ليس قرار فني صائب، وذلك بسبب عدم مشاركة اللاعب مع الفريق السابق له قبل أن يرتدي التي شيرت الأبيض.