نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر أخبار الأهلي تعرف على موقف كولر من الدوليين في الوديات القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهى موسم الدوري المصري ٢٠٢٢ منذ فترة، والذي شهد العديد من الأحداث، أبرزها تتويج نادي الزمالك بدرع الدوري، واحتلال الأهلي المركز الثالث، وكان هذا الحدث الأبرز، وذلك لأن آخر عهد للقلعة الحمراء في المركز الثالث، كان في ثمانينات القرن الماضي، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم آخر أخبار المارد الأحمر.

أخبار النادي الأهلي

بدأت الأندية في هذه الفترة التحضير للموسم القادم، إما عن طريق تشكيل أجهزة فنية جديدة، أو استقدام صفقات، أو الكشف عن موقف اللاعيبين من الإصابات، هذا وقد قام مجلس إدارة الأهلي، بقيادة الكابتن محمود الخطيب بإقالة البرتغالي سواريش، وذلك نظراً لتراجع نتائج الفريق معه، بالإضافة إلى عدم وجود أي لمسات فنية له مع الفريق، ثم بعد ذلك في الأيام القليلة الماضية أعلنت القلعة الحمراء عن المدير الفني الجديد، وهو السويسري مارسيل كولر، هذا وقد جاء تشكيل الجهاز الفني للنادي كالآتي:-

المدير الفني:- مارسيل كولر.

المدرب المساعد:- هارالد جامبيري، وسامي قمصان.

مدرب الأحمال:- تيريان أندرياس أندويا.

تدريب حراس المرمى:- ميشيل يانكون.

محلل الأداء:- ياسين الميكاري وهو تونسي الجنسية.

مدير الكرة:- سيد عبد الحفيظ.

صفقات المارد الأحمر

ظل النادي الأهلي فترة طويلة، في حالة من التكتم الشديد على الصفقات، وعلى الرغم من أنها لم تكن كثيرة إلا أنها صفقات يحتاجها الفريق بالفعل، حيث تم التعاقد مع كل من شادي حسين ومصطفى سعد ميسي قادمين من نادي سيراميكا كليوباترا، برونوسافيو من نادي بوليفار البرازيلي.

المباريات الودية للفريق

هذا وقد أعلن كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مباريات ودية ستجرى مع الفريق، وهي ثلاث مبارايات، على أنا تُقام يوم ٢١ و٢٥و ٢٩ من شهر سبتمبر الجاري، مع كل من نادي أسوان وطلائع الجيش والدخيلة، وقد رفض كولر إذاعة المبارة الودية الأولى بين المارد الأحمر والدخيلة، وسوف تقام المباريات بدون اللاعيبة الدوليين، سواء المحترفين مثل ديانج ومعلول، أو المحليين مثل محمد الشناوي وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحمدي فتحي، بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب الفترة الحالية، وتم استبعاد شادي حسين من قائمة المنتخب.