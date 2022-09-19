فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 2-1 في الدوري الإسباني

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عمر شويل - جدة يبحث عشاق كرة القدم الساحرة المستديرة في الوطن العربي والكثير من محبي الدوري الإسباني أو لا ليغا عن أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث تقام المباراة علي أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو في ختام مباريات الجولة السادسة بالدوري الاسباني، ويسعي كلا من الفريقين من تحقيق الفوز بالمباراة وخاصة الملكي ريال مدريد من أجل مواصلة مع البلوجرانا برشلونة، وقبل انطلاقة المباراة تعرض لاعب ريال مدريد البرازيلي فينسييوس جونيور للعنصرية من قبل كوكي قائد أتليتكو بسبب طريقته في الإحتقال على الطريقة البرازيلية الشهيرة واصفا إياه بالقرد، مما جعل اللاعبين مثل نيمار ورافينا وريتشارلسون وداني ألفيش وغيرهم بدعم اللاعب ومساندته،

فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق البرازيلي رودريجو، ثم سجل فالفيردي الهدف الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم ليضعها في الشباك في الدقيقة 36. وقلص هيرموسو الفارق في الدقيقة 83 بعدما سجل هدف من ركلة ركنية، ثم يتعرض للطرد في الدقيقة 91 بعد دفعه للاعب ريال مدريد.

وبهذه النتيجة، يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز السابع برصيد 10 نقاط.

ويسعي فريق ريال مدريد إلى اقتناص نقاط المباراة الثلاث أمام الغريم أتلتيكو مدريد في المباراة، خاصة أن ريال مدريد يوجد في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الإسباني، وحقق الريال نحو 15 نقطة جمعها من لعب 5 مباريات نجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات.

تشكيل ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في الديربي الليلة

واختار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل ريال مدريد أمام أتليتكو في مباراة الليلة وضم التشكيل وعودة كروس بجانب مودريتش وتشواميني في الوسط، واستمرار ثلاثية فالفيردي وجونيور ورودريجو في غياب بنزيما.

ترتيب الدوري الاسباني

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 ريال مدريد 6 6 0 0 32 6:17 11 18 2 برشلونة 6 5 1 0 32 1:18 17 16 3 ريال بيتيس 6 5 0 1 32 4:10 6 15 4 أتلتيك بيلباو 6 4 1 1 32 4:12 8 13 5 أوساسونا 6 4 0 2 32 5:7 2 12 6 فياريال 6 3 2 1 32 2:10 8 11 7 أتلتيكو مدريد 6 3 1 2 32 6:10 4 10 8 ريال سوسييداد 6 3 1 2 32 8:7 -1 10 9 فالنسيا 6 3 0 3 32 5:10 5 9 10 مايوركا 6 2 2 2 32 7:6 -1 8 11 جيرونا 6 2 1 3 32 7:7 0 7 12 رايو فايكانو 6 2 1 3 32 8:7 -1 7 13 سيلتا فيغو 6 2 1 3 32 13:8 -5 7 14 خيتافي 6 2 1 3 32 12:6 -6 7 15 إشبيلية 6 1 2 3 32 11:7 -4 5 16 ألميريا 6 1 1 4 32 7:4 -3 4 17 إسبانيول 6 1 1 4 32 12:7 -5 4 18 بلد الوليد 6 1 1 4 32 11:3 -8 4 19 قادش 6 1 0 5 32 14:1 -13 3 20 إلتشي 6 0 1 5 32 16:2 -14 1

ومن المقرر أن يغيب نجم الريال كريم بنزيما عن مبارة ريال مدريد واتليتكو مدريد في ديربي العاصمة وكذلك اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز بسبب الإصابة التي تعرضا لها، وفي المقابل يغيب سيرجي ريجيليون وسافيتش وخيمينيز عن تدعيم فريق أتليتكو مدريد في مباراة الليلة.