أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
استعاد أرسنال نغمة الفوز ومعها صدارة بطولة إنجلترا لكرة القدم بفوزه الصريح على مضيفه وجاره برنتفورد 3-صفر السبت في المرحلة السابعة.
ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على كل من مانشستر سيتي وتوتنهام، في حين بقي برينتفورد بـ9 نقاط في المركز التاسع.
جاء الهدف الأول في الدقيقة 17 من رأسية للمدافع الفرنسي ويليام ساليبا، وأضاف المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس الهدف الثاني من رأسية أخرى في الدقيقة 28.
وفي الدقائق الأولى من شوط المواجهة الثاني، جاء الهدف الثالث للمدفعجية، من تصويبة جميلة عن طريق البرتغالي فابيو فييرا.
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