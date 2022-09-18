نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة ريال مدريد واتليتكو في الليغا الأسبانية رودريغوو يسجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد اليوم الأحد الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري في الدوري الأسباني حيث أن نادي ريال مدريد ونادي أتليتكو مدريد ما تكون المباريات بينهم أكثر من رائعة حيث الان موعدنا مع تلك المباراة التي بدأ بالفعل في الليغا الأسبانية وإلى عشاق الساحرة المستدير والنادي الملكي ريال مدريد متابعة ذلك اللقاء حيث أن ريال يريد تحقيق الفوز على أتليتكو لاسترجاع صدارة الدوري الأسباني مرة أخري من النادي الكتالوني وإذا تعادل أو خسر ريال مدريد فهذه تعد بهدية كبيرة للنادي الكتالوني لذلك ريال مدريد يريد الاستمرار في سلسلة الانتصارات الرائعة التي يقدمها.

وعلى الصعيد الأخر نادي أتليتكو مدريد الذي تعثر مرتين في الدوري الأسباني ويريد أن يحقق الفوز اليوم على النادي المدريدي ليستعيد بريقة ويدخل أيضاً فى صراع المنافسة على لقب الدروي الأسباني منذ البدايات حيث نتابع معكم تلك المباراة الرائعة التي ينتظرها جميع محبي كرة القدم العالمية والأسبانية وخاصة عشاق النادي الملكي نادي ريال مدريد، وتقام مباراة ريال المدريد اليوم الاحد في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءص بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد

الدقيقة الان الثامنة عشر وبعد ضغط رهيب من جانب فريق نادي ريال مدريد على أتليتكو استطاع الرائع رودريغو غوس إحراز الهدق الأول للنادي الملكي ليتقدم الملكي على أتليتكو في المباراة ووصلنا الان إلى الدقيقة 22 ومازال تقدم الملكي بهدف نظيف، ومن المتوقع أن يكون هناك ردة فعل كبيرة لنادي أتليتكو مدريد الأسباني حيث من المنتظر أن يرد علي النادي الملكي نحو الوصول إلى نقطة هدف التعادل، وفي حال فوز ريال المدريد على أتلتيكو اليوم الأحد سيتصدر الليغا الأسبانية مرة أخرى رغم تفوق برشلونة في جميع المباريات التي خاضها باستثناء التعثر الذي قد حدث في الجولة الأولى.

جدير بالذكر وأن نادي ريال مدريد الأسباني الملكي يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا في رحلته نحو الدفاع عن اللقب الغالي الذي حققه العام الماضي على حساب نادي الريدز ليفربول.