نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والإكوادور القادمة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية والإكوادور الودية، ضمن تحضيرات المنتخب السعودي لمنافسات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر في شهر نوفمبر المقبل بمشيئة الله تعالى يدخل الأخضر السعودي بقيادة مديره الفني الفرنسي إيرفي رينارد مباراة السعودية والإكوادور مساء يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر، في مباراة ينتظرها جماهير الأخضر السعودي بفارغ الصبر من أجل الإطمئنان على حال المنتخب السعودي قبل انطلاق منافسات مونديال قطر، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي الثاني الذي يقيمه المنتخب السعودي للاستعداد لخوض غمار منافسات مونديال قطر 2022.

مباراة السعودية ضد الإكوادور الودية

وكانت بعثة الأخضر السعودي قد توجهت ظهر يوم السبت الماضي إلى مدينة أليكانتي الإسبانية من أجل بداية المرحلة الثانية من برنامج المنتخب السعودي الإعدادي لمنافسات كأس العالم 2022 التي سيخوضها المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دوري مجموعات كأس العالم 2022 رفقة منتخبات: الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك، وهي مجموعة ليست بالسهلة على الإطلاق.

وبحسب ماهو مقرر فإن المنتخب السعودي سيخوض خلال هذه المرحلة من برنامجه الإعدادي مبارتين وديتين، حيث سيواجه المنتخب الإكوادوري يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2022، قبل أن يخوض المباراة الثانية أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في يوم السابع العشرين من نفس الشهر.

بدوره قام المدير الفني للمنتخب السعودي إيرفي رينارد باستدعاء ستة وعشرين لاعباً من أجل الالتحاق بمعسكر الأخضر السعودي المقام في إسبانيا، حيث سيقوم المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي بتجريب كافة اللاعبين قبل بداية منافسات كأس العالم 2022.

موعد مباراة السعودية والإكوادور

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية والإكوادور الودية الدولية ضمن استعدادات الأخضر السعودي لخوض منافسات كأس العالم 2022 يوم الجمعة القادم، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإكوادور

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية والإكوادور الدولية الودية مساء يوم الجمعة من خلال شبكة قنوات SSC السعودية، حيث ستقوم القنوات بالنقل الحي للمباراة عبر شاشتها من أجل أن يتمكن جماهير الأخضر السعودي من متابعة الأخضر السعودي في رحلته ضمن البرنامج الإعدادي لمنافسات كأس العالم 2022.