نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر مباراة النصر والاتحاد بالخطوات في دوري روشن السعودي 2-10-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر مباراة النصر والاتحاد المباراة القادمة في الدوري السعودي ستكون بين فريقين كبار في السعودية، فريق النصر العالمي، وفريق الاتحاد العميد، ومن المقرر أن المباراة ستكون في الجولة الخامسة، كما سيتم لعبها يوم الأحد الموافق الثاني من أكتوبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرياض، كما سيتم لعب المباراة في ملعب مرسول بارك في مدينة الرياض، لذا بدأ مشجعي الفريقين أن يسألوا حول سعر التذاكر ومتى سيتم طرحها، وإليكم كافة التفاصيل.

كيفية حجز تذاكر مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن بالسعودية

أصبحت الآن كافة التذاكر يتم طرحها وحجزها على منصات الإنترنت، وذلك لمنع وجود تزاحم، كما أن التذاكر الخاصة بالمباراة لم يتم الإعلان عن سعرها حتى الآن، وإليكم كيفية حجز التذاكر:

تبدأ بالدخول إلى موقع مرسول بارك.

ثم تقوم باختيار مربع التذاكر.

ستظهر لك مباريات الجولة الخامسة، قم بالضغط على مباراة النصر والاتحاد.

حتى يكتمل حجز التذاكر، يجب أن يكون لديك حساب شخصي على المنصة أو تقوم بتسجيل الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني والرقم السري.

بعد أن تكتمل حجز التذاكر، تستطيع أن تقوم بتحديد أماكن المقاعد، وأيضا تحديد عددها.

في النهاية تقوم بشراء التذاكر، واختيار طريقة الدفع التي تريدها.

بعد الانتهاء من الحجز يظهر لك صفحة بها باركود عليك الاحتفاظ به، لكي تظهره عند الدخول إلى الاستاد.

ملعب مرسول بارك

كما ذكرنا أن المباراة ستلعب على استاد مرسول بارك، وحجز التذاكر من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالاستاد.

حيث تعتبر المباراة القادمة، هي مباراة القمة المنتظرة بواسطة مشجعين كرة القدم السعودية.

وذلك لمعرفة ترتيب الجدول النهائي.

حيث يحتل نادي النصر السعودي المركز الثالث في الدوري السعودي وهو صاحب الأرض.

كما أن متصدر الدوري السعودي هو فريق الشباب، والتالي له نادي الهلال ولكن متبقي له مباراة لم تلعب إلى الآن وهي مباراته مع فريق الوحدة.