نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الثاني” 2-0 نتيجة مباراة الزمالك و اليكت سبورت بطل تشاد في بطولة دوري أبطال أفريقيا Zamalek vs Elect sport في المقال التالي

عمر شويل - جدة يخوض الفريق المصري الشهير فريق الزمالك المصري مباراته الأولى أمام منافس قوي بطل التشاد، وهو فريق اليكت سبورت ضمن منافسات الدور 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2022-2023 و سوف تذاع المباراة يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر .

نتيجة مباراة الزمالك وإليكت سبورت

يستعد فريق الزمالك المصري للسفر من أجل مواجهة الفريق المنافس إليكت سبورت التشادي يوم الجمعة لخوض أول لقاء قوي إفريقي خلال الموسم الجديد،وسوف يكون اللقاء شرس للغاية و يحتاج من كلا الفريقين التركيز والاجتهاد، وينطلق اللقاء بين الفريقين الزمالك و إليكت سبورت في يوم الأحد القادم الموافق 18 -9-2022 في تمام الساعة الرابعة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والساعة الخامسة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والساعة السابعة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

انتهي الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0.

بدأت مباراة الزمالك واليكت الشوط الثاني.

الدقيقة 50 والنتيجة مازالت تعادل سلبي.

الدقيقة 52 جووووووووووووووووووووول الاول عن طريق شيكابالا يفتتح التسجيل للزمالك بعد تسديدة في أعلى المرمى الدقيقة 56 جووووووووووووووووووووووووول عن طريق زيزو يسدد صاروخية تسكن الشباك في الزاوية الـ90 ويعلن عن الهدف الثاني للزمالك .

الدقيقة 78 أحمد سيد زيزو يهدر ركلة جزاء تحصل عليها يوسف أسامة نبيه لتبقى النتيجة تقدم الزمالك بثنائية.

تشكيل فريق الزمالك اليوم أمام فريق إليكت التشادي

سوف يكون في حراسة المرمى محمد عواد.

أما خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني.

و خط الوسط: محمد أشرف – سيد عبد الله “نيمار” – إمام عاشور – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو”.

أما خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

يذكر أن فريق اليكت سبورت لم يقم ببيع حقوق نقل المباراة لأي قناة حتى الآن ولم تعلن أي جهة إعلامية عن إذاعتها للمباراة.

وسوف تقام مباراة العودة بين الفريقين في القاهرة، يوم الأحد 25 من شهر سبتمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و إليكت سبورت التشادي

يذاع اللقاء المنتظر بين فريقي الزمالك المصري والبطل التشادي إليكت سبورت على القناة الرياضية أون تايم سبورت المصرية.

تردد قناة اون تايم سبورت لاذاعة مباراة الزمالك و اليكت سبورت