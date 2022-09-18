نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت التشادي في دوري أبطال أفريقيا اليوم الاحد 18/9/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت التشادي في دوري أبطال أفريقيا؟ حيث تنطلق مباراة ذهاب دور ال64 في بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد 18 سبتمبر، ويستضيف فريق إليكت سبورت بطل التشاد نظيره الزمالك المصري على ملعب أحمدو أهيدجو بالكاميرون بعد تعثر الفريق عن استضافة المباراة في تشاد، ويأمل إليكت في تحقيق الفوز المثير، فيما يطمح الزمالك لخطف الفوز وتأمين المشوار ونتابع معكم من خلال موقعنا.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت التشادي في دوري أبطال أفريقيا؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبطل تشاد في دوري أبطال أفريقيا بالمجان الزمالك فى مهمة الأدغال ببداية المشواريخوض نادى الزمالك بداية مشواره فى دور ال64 بدورى أبطال أفريقيا، ويأمل أصحاب القلعة البيضاء فى تحقيق الفوز فى المباراة المرتقبة، كما يسعى فريق مدرسة الفن والهندسة فى تحقيق الفوز فى بداية مواجهاته وتأمين مشواره الأفريقي، ويطمح فيريرا المخضرم ولاعبيه الكبار فى تشكيلة الزمالك فى تقديم الأداء المميز والممتع فى المباراة وإسعاد الجماهير البيضاء المتابعة للفريق عبر شاشات التلفزيون والجدير بالذكر أن مباارة الزمالك سوف ستكون منقولة على الهواء مباشرةً عبر قناة أون تايم سبورت على التردد التالي :-

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 7 West A 7.3 غرب 11861 أفقي 27500 DVB-S QPSK 5/6 مفتوح

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي اليوم في دوري الأبطال

وكان فريق الزمالك قد توج مؤخرا بلقب الدوري المصري الممتاز كما فاز بلقب كأس مصر الموسم المنقضى، وخسر الزمالك في مباراته الأخيرة بالسوبر المصري السعودي وبطولة لوسيل، وخسر من الهلال بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 . ما تنقل مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي على قناة تيلى تشاد على التردد التالي

تردد قناة تيلي تشاد المفتوحة Tele Chad

قناة اذاعة مباراة الزمالك وبطل تشاد

القمر الصناعي نايل سات التردد 12015 (h) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 3/4

إليك في مهمة درامية من أجل تحقيق انتصار مثير يلعب فريق إليكت التشادي مباراة ذهاب دور التمهيدي في 64 بدوري أبطال أفريقيا، ويأمل الفريق التشادي فى تحقيق الفوز فى لقاء المغامرة المرتقبة، كما يسعى الفريق في انتهاز فرصته النارية وخطف انتصار مستحق من أجل تحقيق وكتابة تاريخ جديد له في المواجهات والمشاركات الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وإليكت التشادي

تنطلق مباراة ذهاب الدور التمهيدى فى دور ال64 بدورى أبطال أفريقيابين فريقى إليكت سبورت بطل التشاد والزمالك بطل مصر يوم الأحد 18-9-2022، وتنطلق صافرة اللقاء فى تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة الكبرى، وبالساعة السادسة بتوقيت السعودية الدولى، وبالساعة الرابعة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

الجدير بالذكر أنه بائت محاولات إذاعة المباراة على الهواء بالفشل، ولم يتم نقل المباراة على أى قناة رسمية بعد رفض الفريق التشادى لإذاعة المباراة.