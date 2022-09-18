نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الزمالك وإليكت سبورت Zamalek vs Elect sport FC اليوم 18 سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الزمالك وإليكت سبورت Zamalek vs Elect sport FC، البحث أصبح واسعا لمحاولة الوصول إلي مصدر لمشاهدة مباراة دوري أبطال أفريقيا الافتتاحية لعام 2022، والتي تجمع نادي الزمالك والتشادي اليوم 18 سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا، وسوف تجد في هذا التقرير كل ماتبحث عنة من تردد قناة أون تايم سبورت المقرر نقلها للمباراة، كذلك تغطية مستمرة لكافة احداث المباراة اول باول وتحديث مستمر لهذا التقرير، حتي تتابع الفرق الرياضية المفضلة وتشجع فريقك في أي مكان حول العالم، علما بأن يدير لقاء الزمالك وإليكت سبورت طاقم تحكيم كونغولى بقيادة الحكم الاول بيرى جان ومعاونه سام سمرويل.

مباراة الزمالك وإليكت سبورت

هذا ونتابع معكم المستجدات حول مباراة الزمالك وبطل التشاد اليوم 18 سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا، وقد توجه اللاعبين الآن إلي غرفة خلع الملابس استعداد للنزول إلي ملعب أحمدو اهيدجو، وذلك في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

حيث شدد فيريرا على الاعبين بحسم التأهل فى الكاميرون والعمل على الفوز دون الاعتماد على مباراة العودة، حيث مطالب على فريق نادى الزمالك هدفه الوحيد الفوز بالمبارة لتسهيل المهمة عليه فى لقاء العودة امام إليكت سبورت التشادى المباراة التى تقام يوم 25 سبتمبر الجارى على ملعب استاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت

في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة سوف تبدأ أحداث المباراة الهامة التي تجمع بين الزمالك وبطل التشاد اليوم 18 سبتمبر، ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورت المباراة، لذلك يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم من خلال شاشة تلك القناة علي أجهزة الرسيفر الخاصة بكم.

اخر الاخبار حول مباراة الزمالك وبطل التشاد

في الوقت نفسة كما صرح كابتن توكان جوليان المدير الفنى لنادى اليكت سبورت فى لقاء له مع قناة صدى البلد الاخبارية، ان نادى الزمالك نادى كبير وعظيم كما انه يتابعه فى لعب مبارياته وانه سيلعب مباراة اليوم بحثا عن الفوز او الخروج بالتعادل على الاقل، كما صرح كابتن توكان جوليان ان كابتن احمد سيد زيزو هو الافضل فى صفوف نادى الزمالك لانه قدم مباراة رائعة امام فريق الهلال السعودى فى بطولة كأس سوبر لوسيل ونجح فى تسجيل هدف، فيما جاء رده على عدم اذاعة المبارة قائلا ان يوجد انتخابات فى تشاد وليس هناك اهتمام جماهيرى كبير بالمبارة فى ظل الظروف الحالية لذلك قررنا عدم اذاعة اللقاء.

واليكم تشكيل فريق الزمالك ضد اليكت في لقاء اليوم والذي لم يتبقي علي انطلاق صافرة البداية سوي 50 دقيقة فقط.

تغطية احداث مباراة الزمالك وإليكت اليوم

هذا ويقوم لاعبي نادي الزمالك الآن بتمارين الإحماء قبل انطلاق صافرة البداية، حيث من المقرر أن تبدأ المباراة خلال نحو 10 دقائق فقط من الان، وسوف تستمر تغطية المباراة من خلال موقع ثقفني فتابعونا لتحصل علي اخر التقارير واحداثها اول باول، علما بأن المباراة غير مذاعة وذلك بعد صدور قرار رسمي بذلك.